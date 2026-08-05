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C’è un interista in particolare che sta facendo di tutto per restare a Milano, sponda nerazzurra naturalmente. Ne parla La Gazzetta dello Sport dopo l’1-1 finale del derby andato in scena a Parth tra le parti (qui gli highlights del derby).

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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Questa la pagella della rosea sulla prestazione di Benjamin Pavard. “E’ fondamentale con un coraggioso anticipo che innesca la veloce transizione che sblocca il risultato. E dietro concede il giusto. Di sicuro sta facendo tutto il possibile per rimanere all’Inter”, si legge. Voto 6,5, anche oggi ha offerto una prova positiva. E aumentano col passare dei giorni le possibilità di permanenza a Milano del difensore francese.