Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui L'Inter continua a lavorare per Cristian Romero, difensore in uscita dal Tottenham. I nerazzurri, nonostante l'arrivo di Stones, stanno trattando con gli Spurs per l'ex Genoa e Atalanta, che farebbe fare il salto di qualità al reparto arretrato già comunque valido e rinforzato dall'arrivo di Stones.

Occhio però alle possibili rivali perché il Corriere dello Sport, nel raccontare lo stato dell'arte del mercato nerazzurro, aggiunge due squadre interessate a Romero: "Il mese di agosto è appena iniziato e l’Inter non vuole farsi prendere dalla frenesia, visto che proprio l’avvicinarsi della chiusura del mercato potrebbe sbloccare alcune situazioni in fase di stallo. Qualche nome nuovo tra l’altro può sempre uscire dal mazzo, come del resto è successo l’anno scorso sul gong con Akanji, che poi si è perfettamente inserito negli ingranaggi nerazzurri.

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Lo scorrere del tempo può essere un fattore anche nel rapporto tra il Liverpool e Jones in scadenza, ma vale anche il contrario visto che sul partente Romero hanno messo gli occhi l’Arsenal e l’Atletico Madrid: non è escluso che qualcuno possa affondare il colpo per far saltare il banco".