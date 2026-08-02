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Curtis Jones rimane il primo nome sulla lista di Chivu per rinforzare il centrocampo della sua Inter. Una pista complicata, ma che la dirigenza nerazzurra vuole continuare a percorrere. La Gazzetta dello Sport spiega le difficoltà di questa trattativa e come potrebbe sbloccarsi: "(Chivu) spera di poter ricevere calciatori pronti subito. Gente come Curtis Jones, il suo pallino per il centrocampo, che l'Inter non ha mai mollato. Oggi non ci sono le condizioni per inglobarlo, perché il Liverpool chiede 45 milioni (non 40) e perché la rosa dei centrocampisti è più corposa della rosa dei venti. Ma se la linea del club è aspettare che calino i prezzi e maturino i tempi per alcune cessioni (Frattesi, oltre ad Asllani che è fuori rosa), fino al primo settembre è lecito sperare in qualche occasione: la società finora ha più o meno speso ciò che ha incassato, controllando anche il monte stipendi, quindi dispone di una cinquantina di milioni che la proprietà aveva fissato a maggio come budget base per gli acquisti".

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"Davide Frattesi, dal raduno ad Appiano Gentile fino al ritiro in Germania e ora in tournée in Oriente, sta dando tutto. Anche se la sua storia in nerazzurro è ai titoli di coda. [...] Un'uscita del centrocampista di Fidene potrebbe aprire molto più facilmente le porte a Curtis Jones lì in mezzo. L'inglese aveva già detto sì ai nerazzurri ma i 45 milioni che continua a chiedere il Liverpool rendono il tutto più complicato. Tuttavia monetizzare un'uscita in quel reparto potrebbe aiutare; ed ecco che Frattesi può così diventare pedina determinante in uscita per poter accogliere il mediano che ha chiesto Chivu".