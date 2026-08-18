GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Al netto di una possibile uscita di Luis Henrique, manca un ultimo tassello per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro aspetta Curtis Jones, richiesta fatta alla società già a gennaio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Chivu aspetta che il supremo desiderio sul mercato venga esaudito. "Il tecnico ha avuto rassicurazioni sul fatto che, a breve, arriverà l’assalto per Curtis Jones, sotto forma di una nuova offerta decisiva".

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"Se lo aspettano anche a Liverpool, dove hanno capito da tempo che non c’è il minimo margine per ricucire con il centrocampista fatto in casa: Jones sparge furbescamente like a contenuti nerazzurri, segue sui social i giocatori interisti (l’ultimo Bastoni...) e, nella vita reale, rifiuta ogni altra possibile destinazione. Il suo contratto che scade a giugno prossimo gli consente di firmare a zero l’1 gennaio e questa prospettiva offre l’assist ai nerazzurri per provare a far scendere la controparte sotto i 40 milioni".

"La sensazione sparsa è che potrebbe bastare salire dai 30 e arrivare a 35: gli uomini mercato del club, dal presidente Beppe Marotta al direttore sportivo Piero Ausilio, stanno iniziando a muovere le pedine perché questo accada. Anche ieri l’Inter ha riparlato con gli agenti del giocatore".

(Gazzetta dello Sport)