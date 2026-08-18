Il direttore del Corriere dello Sport commenta il mercato del club milanese e si espone sulle indicazioni date ai dirigenti dalla proprietà nerazzurra

Eva A. Provenzano
Jones

VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

Ivan Zazzaroni commenta da Instagram il mercato dell'Inter e riflette sul modus operandi del fondo Oaktree rispetto alle ultime operazioni di mercato che il club nerazzurro porterà avanti. Si parla dell'arrivo di Curtis Jones ma anche dell'addio di Luis Henrique.

Curtis Jones

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il direttore del Corriere dello Sport si sbilancia in questo modo: "Trovo piuttosto singolare la strategia della Quercia (Oaktree) la cui squadra, l'Inter, partecipa alla stessa Champions di PSG, Bayern, City, Real, Liverpool e Barcellona peraltro con dichiarate ambizioni e speranze", si legge in un post su Instagram.

zazzaroni
Caricamento post Instagram...
Sulla strategia che l'Inter vuole adottare per raggiungere il suo ultimo obiettivo il giornalista scrive: "Per portare a casa Curtis Jones (35 milioni) vuole prima vendere Luis Henrique e questo nonostante un saldo passivo, al momento, di 30-35 mln. Un'inezia per un club campione. Più che americano, Oaktree sembra un fondo scozzese, anche se gli scozzesi il calcio lo amano e onorano...".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti