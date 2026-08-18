Il direttore del Corriere dello Sport commenta il mercato del club milanese e si espone sulle indicazioni date ai dirigenti dalla proprietà nerazzurra
VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique
Ivan Zazzaroni commenta da Instagram il mercato dell'Inter e riflette sul modus operandi del fondo Oaktree rispetto alle ultime operazioni di mercato che il club nerazzurro porterà avanti. Si parla dell'arrivo di Curtis Jones ma anche dell'addio di Luis Henrique.
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Il direttore del Corriere dello Sport si sbilancia in questo modo: "Trovo piuttosto singolare la strategia della Quercia (Oaktree) la cui squadra, l'Inter, partecipa alla stessa Champions di PSG, Bayern, City, Real, Liverpool e Barcellona peraltro con dichiarate ambizioni e speranze", si legge in un post su Instagram.
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