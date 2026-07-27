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Con due gol e un'ottima prestazione, Andy Diouf si è nuovamente ben comportato da esterno a tutta fascia a destra, in un ruolo in cui ci si aspettava un colpo dall'Inter in queste settimane. Ecco che allora lo scenario di un suo impiego in pianta stabile in quel ruolo si fa sempre più concreta, come scrive il Giorno:

"Tre minuti, due gol, un messaggio forte e chiaro: ci sono anche io, eccome. Firmato, Andy Diouf. Un (doppio) sms inviato dal campo al mercato, dopo i giorni di Marco Palestra, Anan Khalaili e Djed Spence. Il francese si candida nei fatti a raccogliere la (pesantissima) eredità di Denzel Dumfries volato tra le braccia di José Mourinho al Real Madrid. E lo fa nel modo più concreto possibile: entrando nella ripresa, prendendo il posto del deludente Luis Henrique, ribaltando l’iniziale vantaggio del Karlsruher firmato Civeja con due gioielli mancini. Il primo sugli sviluppi di un corner calciato da Dimarco, al 91esimo. Il secondo tre giri d’orologio dopo, servito da Bastoni: palla nell’angolino e braccia alzate al cielo".

"Era arrivato la scorsa estate, quando si aspettavano tutt’altri nomi: Ademola Lookman, Manu Koné. Invece, Diouf: 20 milioni più bonus al Lens, contratto fino a giugno 2030 e la scomodissima etichetta, iniziale, di oggetto misterioso. Centrocampista centrale, diceva il curriculum, con capacità d’inserimento".

(Fonte: Il Giorno)