L'ex calciatore ha analizzato l'operazione di mercato perfezionata dai nerazzurri

Redazione1908
- Milano
Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero

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Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva per commentare con i tifosi i temi più attuali dell'estate di calciomercato. Focus sull'Inter, che ha messo a segno un colpo in difesa aggiudicandosi le prestazioni di John Stones, difensore del Manchester City. Ecco cosa pensa Ciccio Graziani della difesa nerazzurra con questo nuovo innesto: CONTINUA A LEGGERE.

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