Matteo Pifferi
Romero e Stones

VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

CURIOSITA' SU STONES

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L'Inter ha raggiunto un accordo con John Stones che giovedì sarà in Italia per svolgere le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Ecco alcune curiosità sul difensore classe 1994, che ha lasciato il City a parametro zero dopo dieci stagioni e 295 partite.

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