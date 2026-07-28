Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo da Stones, per il quale sono già state fissate le visite mediche

Matteo Pifferi
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VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter:

Romero

"Il mercato dell'Inter è molto semplice: Stones per le visite, Romero sotto controllo, Jones non ancora tramutato. Un'uscita, come quella di Frattesi, è fondamentale.

Riso

In attacco non si muove nulla, in difesa non sono arrivate proposte proibitive, bisogna sciogliere la matassa o il dilemma della fascia dopo aver risolto il problema del centrocampista o del difensore, un eventuale ritorno di fiamma per Romero che io terrei in piedi"

pedulla (1)

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