Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo da Stones, per il quale sono già state fissate le visite mediche
VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."
Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter:
"Il mercato dell'Inter è molto semplice: Stones per le visite, Romero sotto controllo, Jones non ancora tramutato. Un'uscita, come quella di Frattesi, è fondamentale.
In attacco non si muove nulla, in difesa non sono arrivate proposte proibitive, bisogna sciogliere la matassa o il dilemma della fascia dopo aver risolto il problema del centrocampista o del difensore, un eventuale ritorno di fiamma per Romero che io terrei in piedi"
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