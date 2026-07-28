VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."

Sul sito di Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha fatto il suo nome per il ruolo di esterno destro dell'Inter.

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"Come esterno destro, la soluzione migliore è rappresentata da Spence. È uno dei rari casi in cui il sistema di gioco aiuta l'Inter sul mercato internazionale. Per caratteristiche, Spence, che ama molto attaccare e meno difendere, sembra più adatto a una difesa a tre che a una linea a quattro.

Il Tottenham non vuole scendere sotto i 40 milioni. Sono tanti per un terzino di valore che, però, non rientra nei piani tattici degli Spurs. Intanto Chivu studia anche la soluzione Diouf, che nasce centrocampista centrale ma ha la gamba per giocare a tutta fascia", ha spiegato il giornalista.