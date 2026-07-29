Sia John Stones che Cuti Romero all'Inter? È una possibilità che esiste, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro anche in queste ore. Ecco le ultimissime da Sky Sport sul difensore argentino, in uscita dal Tottenham.

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"C’è la possibilità di prendere comunque e anche Romero, possono giocare insieme nei tre centrali. Perché l’Inter non è in fase avanzata? Per le cifre che sono molto altre: oltre 40 milioni chiede il Tottenham, lui ne guadagna 6,5 di milioni e quei soldi vuole guadagnarli ancora. Adesso ci sarà più calma e magari il club incasserà anche da alcune cessioni di giocatori in uscita. I contatti ci sono lato club e lato agenti, rimane una pista aperta", ha detto il giornalista in studio.

(Fonte: SS24)