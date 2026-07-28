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Nonostante le smentite di Carnevali, il nome di Davide Frattesi è monitorato dalla Juventus anche perché piace e non poco a Luciano Spalletti.

Intervenuto su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha spiegato la situazione Frattesi, confermando però anche alcune proposte dall'estero per il centrocampista nerazzurro:

Getty Images

"Abbiamo sempre detto che Frattesi è nella lista di Spalletti e che Spalletti prenderebbe subito Frattesi. Ce l'hanno smentita tante volte, io prendo atto delle smentite. Vediamo in una seconda fase di mercato cosa accadrà e vediamo soprattutto se Frattesi, che ha delle proposte dall'estero ma che vorrebbe restare in Italia, alla fine deciderà di andare all'estero perché non avrà più voglia di aspettare. Quello che posso dire è che se presentassimo una ipotetica lista di Spalletti per il centrocampo trovereste il nome di Frattesi"