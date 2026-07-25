I dirigenti nerazzurri sono al lavoro per portare a Chivu le pedine mancanti: il consiglio di Ciccio Graziani
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A Radio Sportiva si è parlato di mercato dell'Inter e di ciò che manca nella rosa dei nerazzurri per essere competitivi anche nella stagione appena iniziata. Ciccio Graziani ha risposto ad un tifoso nerazzurro su un tema molto specifico: la fascia destra. L'ex calciatore ha raccontato di averne parlato con Marotta e Ausilio e di aver ricevuto una sorta di promessa: CONTINUA A LEGGERE.
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