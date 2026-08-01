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Il mercato dell'Inter non è terminato con Stones. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per cercare di rinforzare la squadra di Chivu. Queste le ultime novità riportate dal Corriere della Sera:

Getty

Quali siano gli obiettivi non è un mistero: un esterno destro, un centrocampista con caratteristiche diverse da quelli già presenti in rosa e un altro difensore. E se per il primo ruolo non ci sono ancora profili concreti, per gli altri due sì. A Chivu piace (e anche tanto) Curtis Jones. L’inglese è in scadenza, ma la richiesta del Liverpool al momento non cambia: 35 milioni. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. Intanto, il suo like al post Instagram dell’annuncio di Stones alimenta le speranze dei tifosi. Si avanza anche per Romero: nei prossimi giorni si cercherà l’accordo.