È bloccato da giorni il mercato dell'Inter. La vera difficoltà per il club nerazzurro è piazzare gli esuberi in rosa, in particolare Frattesi e Pavard. Senza l'uscita del francese l'Inter non può affondare per Romero col quale ha già un accordo così come col Tottenham. Anche dall'altra parte del Naviglio il mercato in entrata è bloccato come sottolinea il Corriere della Sera.

"A Milano il mercato non si muove. Fermo, bloccato dalle mancate uscite. Perché se le entrate non si concretizzano è anche, o forse soprattutto, per le difficoltà riscontrate nelle cessioni. Una stasi che coinvolge entrambe, Inter e Milan. I nerazzurri si erano presi del tempo per riflettere sulla possibile chiusura per Romero, forte di un accordo con il Tottenham già trovato. Per quello con il giocatore mancava ancora qualcosa: un suo passo o, ancora meglio, l’addio di Pavard per alleggerire il monte ingaggi. L’attesa, però, non è amica del mercato".

"In due giorni l’Atletico Madrid ha salutato Ruggeri, Molina e Almada e posto le basi per l’affondo decisivo per Romero. C’è già l’intesa con l’argentino. Ai dettagli, invece, quella con il club inglese. L’Inter si allontana, forse per sempre. Ora il tesoretto potrebbe essere utilizzato per l’esterno destro. Diaby e Nico Gonzalez i candidati in pole. Una situazione simile la vive il Milan. Nei pensieri rossoneri c’è il trequartista da regalare ad Amorim".

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"Sfumati Alajbegovic e Karetsas, sono Soulé e Brahim Diaz i profili valutati. Anche qui, una cessione aiuterebbe. E l’indiziato è naturalmente Rafa Leao (foto). Ieri il Galatasaray ha presentato la prima offerta a titolo definitivo: 35 milioni, bonus compresi. La proposta è stata rifiutata, in quanto ritenuta troppo bassa. Il futuro di Pellegrini sarà ancora giallorosso: pronto il rinnovo con la Roma".

(Corriere della Sera)