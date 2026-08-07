Davide Frattesi resta in uscita dall'Inter: il club nerazzurro è al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore, ormai fuori dal progetto tecnico
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Davide Frattesi resta in uscita dall'Inter: il club nerazzurro è al lavoro per trovare una sistemazione al giocatore, ormai fuori dal progetto tecnico.
Secondo Tuttosport, "l’incursore piace sempre alla Juventus, dove oggi oltre all’allenatore Spalletti, può contare anche su un altro suo estimatore, quel Carnevali che gli diede fiducia al Sassuolo quando era ancora una giovane promessa. Il nodo resta sempre economico, ma pure di formula. L’Inter chiede una trentina di milioni per Frattesi, ma soprattutto punta a una cessione definitiva.
Approvato eventualmente il prestito con obbligo, permane un no convinto al diritto di riscatto sul romano. Non si possono escludere eventuali scambi con i bianconeri, ma i profili eventualmente proposti – Cambiaso e Nico Gonzalez – non scaldano i nerazzurri".
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