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Il Cuti Romero è ormai sempre più lontano dall'Inter: l'Atletico Madrid, che sta cedendo i suoi esuberi, ha ormai sorpassato i nerazzurri nella corsa per l'argentino.

Racconta infatti Tuttosport: "L’Inter ha lavorato sull’argentino per un mese, da quando il Tottenham a inizio luglio l’ha offerto nei primi discorsi fatti - e poi non approfonditi per la valutazione ritenuta eccessiva - per l'esterno Spence. Il ds Ausilio si è speso con il club londinese, ha incontrato più volte l’entourage dell’argentino.

Arrivando anche alla chiusura del cerchio, trovando un’intesa attorno ai 40 milioni col Tottenham e sul contratto di Romero. Tutto fatto? No, perché senza l’uscita di Pavard era impossibile dare lo strappo finale.