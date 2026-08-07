Come spiega Fabrizio Romano, infatti, il club nerazzurro è ormai al 95% fuori dall’affare per il centrale argentino: non risulta un ritorno di fiamma
VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'Inter e il Cuti Romero non sono mai stati così lontani. Come spiega Fabrizio Romano, infatti, il club nerazzurro è ormai al 95% fuori dall’affare per il centrale argentino: non risulta un ritorno di fiamma.
L’Atlético Madrid preme: seconda offerta in arrivo al Tottenham e ok dal giocatore. Secondo Matteo Moretto, l'Atletico ha raggiunto un accordo totale con il difensore e sta aspettando di chiudere i dettagli con il Tottenham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Mercato Inter
Romano: "Inter praticamente tirata fuori per Romero: lo ha fatto comunicando agli agenti che..."
Mercato Inter
SM: "Jones arriva all'Inter solo con addio Frattesi: tra lui e Pavard più facile che parta..."
Ultima ora
Perisic rimane al PSV? Le parole di Kostic sembrano confermarlo: "Mi diceva sempre..."
Conferenze stampa
Chivu: "Mercato? Cerchiamo gente di livello, serve pazienza. Esterno? Alcune scelte..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti