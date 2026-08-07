Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter e il Cuti Romero non sono mai stati così lontani. Come spiega Fabrizio Romano, infatti, il club nerazzurro è ormai al 95% fuori dall’affare per il centrale argentino: non risulta un ritorno di fiamma.

L’Atlético Madrid preme: seconda offerta in arrivo al Tottenham e ok dal giocatore. Secondo Matteo Moretto, l'Atletico ha raggiunto un accordo totale con il difensore e sta aspettando di chiudere i dettagli con il Tottenham.