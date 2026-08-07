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Si chiude domani con la gara contro la Juventus la tournée intercontinentale dell'Inter. Oggi, come di consueto, spazio alle parole dei protagonisti in conferenza stampa per presentare l'incontro. Fcinter1908.it, presente a Perth con il suo inviato, riporterà live le parole di Cristian Chivu. Appuntamento alle 15:30 locali, le 9:30 italiane.

Bilancio della tournée?"Manca qualche pezzo, ma anche qualche settimana per presentarsi alla prima nella miglior versione possibile. Lavoriamo per quello. La cosa più importante è aver avuto pochi problemi dal punto di vista fisico, è stimolante e siamo felici per questo".

Cosa pensa della Juventus e quali possono essere gli avversari più temibili nel campionato che sta per cominciare?"Non ho fatto ancora la conta, ma sono sempre le solite quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni in carica. L'Inter è la squadra da battere. Domani è sempre un'amichevole, una partita di preparazione in cui vedere il livello di condizione e qualche principio trasmesso consapevoli che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime".

Uno dei problemi che stanno incontrato molte squadre è non riuscire a vendere. E' la principale preoccupazione vostra?"Noi siamo sereni dall'inizio, consapevoli del valore della rosa e di cosa abbiamo bisogno. C'è bisogno di alzare il livello, di giocatori che sanno stare in un gruppo coeso e che ha fatto grandissime cose. Faremo del nostro meglio per completare il puzzle che non è ancora al completo".

Ha incrociato Spalletti? Vi siete sentiti?"Siamo entrambi preoccupati della preparazione, del nostro livello in questo momento. Avremo tempo di salutarci e parlare un po' domani".

Ci sono caratteristiche precise che cercate a destra? Vi siete dati un tempo?"Tempo non ce lo siamo dati, il mercato è lungo e sappiamo che c'è bisogno di pazienza in determinate situazioni, soprattutto quando alcune scelte non sono andate come volevamo. Stiamo lavorando su quello che vogliamo fare, su quello che ci permette di alzare il livello, che ci dà qualità e un certo tipo di esperienza. Bisogna solo aver pazienza e lasciare fare ai nostri direttori quello che gli spetta".

Qual è il tuo bilancio in questo ritiro?"Abbiamo bisogno di minuti, questa è la cosa più importante. La cosa migliore che posso fare è dare minuti a tutti. Non ho una formazione tipo, non esiste un undici iniziale sulla carta per me, ma solo la squadra migliore in base al momento, agli avversari e a quante partite giochiamo in una settimana. Il mio lavoro è coinvolgere tutti, allenare tutti nello stesso momento in modo che siano pronti quando chiamati in causa"