GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

Cristian Chivu ha l'esterno che aveva chiesto. L'Inter nella giornata di ieri ha chiuso per Djed Spence che adesso è atteso a Milano per le visite mediche e la firma che lo legherà ai nerazzurri nei prossimi cinque anni. L’esterno inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Come sottolinea il Corriere della Sera, Spence voleva fortemente i nerazzurri, che andranno a caccia di un'alternativa a Dimarco sulla sinistra in caso di cessione di Luis Henrique alla Roma. "Fra i due club c’è un’intesa sulla base di 30 milioni e la palla è passata al giocatore, che in queste ore sta valutando il trasferimento in giallorosso".

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"A fare le valigie sarà Frattesi, stretta di mano con la Lazio. Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito oneroso da un milione di euro e un diritto di riscatto da 14 che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di una di queste condizioni: il numero di presenze o il piazzamento del club, che sarebbe obbligato ad acquistare l’ex Sassuolo nel caso in cui chiuda il prossimo campionato almeno al 10° posto. Nella trattativa è stato aggiunto il 50% della futura rivendita sulla plusvalenza del giocatore a favore dell’Inter e altri 3/4 milioni di bonus".

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"E a centrocampo l’Inter studia l’altro grande colpo del suo mercato. Curtis Jones del Liverpool resta l’obiettivo prioritario e si continua a trattare con i Reds. Nonostante il contratto in scadenza, gli inglesi pretendono 40 milioni mentre l’Inter è ferma a 30. La sensazione è che sui 35 si possa chiudere e che lo scatto decisivo possa arrivare proprio con l’uscita di Frattesi".