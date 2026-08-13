Davide Frattesi si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo: le due condizioni
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Ormai è tutto fatto per il passaggio di Davide Frattesi alla Lazio. Un'operazione che resta solo da ufficializzare, con le visite mediche e tutto l'iter che poi porterà alla firma dell'ex Sassuolo con i biancocelesti nelle prossime ore.
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Affare concluso in prestito (1 mln) con diritto di riscatto che diventa obbligo condizionato alla posizione finale della Lazio (che deve arrivare tra le 10) ma anche al numero di presenze del calciatore.
Matteo Moretto riporta una novità: le presenze di Frattesi non devono essere più almeno 25, come sembrava emergere in mattinata, ma 22, una condizione dunque più facile che si verifichi. Lazio almeno decima o 22 presenze del calciatore: così Frattesi diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio al termine della prossima stagione
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