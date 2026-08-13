Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così del mercato dell'Inter:

"Ma quando dicevo ad inizio di questo podcast, 'guarda che si fa opinione, guarda che poi ci seguono'. Hai visto? A forza di dire che l'Inter deve fare un colpo da vera Inter, deve dare un segnale, deve presentarsi con ambizioni da Champions, nel giro di 2-3 ore arriva Spence e arrivano, magari, anche i soldi per Curtis Jones.

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Spence a me piace tanto e a 30-34 mln coi bonus mi sembra un prezzo ragionevole, soprattutto se confrontato con la richiesta che fa alla Roma da 30 mln per Luis Henrique. Ho titolato il video 'Inter da Champions': c'è Lautaro e Thuram, Pio Esposito è la prima alternativa, hai un centrocampo disumano, hai Dimarco a sinistra, l'Inter è una grande squadra, in Italia non c'è storia. Troppi galli nel pollaio? Il pericolo c'è, poi non so che carattere ha Curtis Jones, se sa farsi volere bene, io alle favole da Libro Cuore negli spogliatoi non ci credo: se è forte, tutti gli sono amici, se non è forte tutti gli parlano male.

Considerata la bravura di Marotta e Ausilio, l'impazienza di Chivu di avere Curtis Jones, pagandolo tantissimo ad un anno dalla scadenza di contratto mi sembra abbastanza un capriccio. L'Inter può giocare anche senza Curtis Jones in ogni caso, poi arriva l'anno prossimo a zero, con un buon bonus alla firma, ma è un'esagerazione la sua valutazione ad un anno dalla scadenza del contratto. Poi magari può venire fuori un'opportunità, negli ultimi giorni di mercato, tipo Akanji che tampona questa pazza voglia di Chivu per Jones"