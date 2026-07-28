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L'Inter ha piazzato un colpo in difesa. A parametro zero, per giunta. Stones infatti è ormai in arrivo a Milano. La conferma arriva anche dal Corriere della Sera in edicola stamattina: "In dieci stagioni con il Manchester City ha vinto 20 trofei. In bacheca ha sei Premier League e una Champions, con l’Inghilterra è arrivato terzo all’ultimo Mondiale. John Stones, rimasto senza squadra a 32 anni, faceva gola a tanti (soprattutto a Chelsea e Arsenal) ma alla fine è l’Inter a spuntarla.

Dopo la delusione per gli affari sfumati i nerazzurri — che in difesa si sono ritrovati cortissimi per gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian — sono pronti ad accogliere il centrale inglese: c’è l’accordo verbale sulla base di un contratto biennale da 4 milioni di euro netti a stagione, una trattativa con cui il club sente di aver messo una bella pezza al reparto arretrato. Stones non esclude l’eventuale arrivo di Cristian Romero, 28 anni, ma permette a Marotta e Ausilio di lavorare con più calma. I costi per l’argentino del Tottenham, infatti, sono alti. Solo per il cartellino servono 50 milioni, a cui si aggiungono almeno i 6 all’anno di ingaggio".