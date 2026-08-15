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Tutto a posto per il nuovo esterno dell'Inter, Djed Spence, che ieri ha sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il club nerazzurro

"Dopo la prima notte milanese, l’esterno ha compreso le temperature della stagione e affrontato la giornata in maglietta per la solita liturgia: visite mediche all’Humanitas di Rozzano, idoneità sportiva al Coni. A differenza di quanto accaduto l’ultima volta in cui un esterno comprato dall’Inter si è sottoposto ai test di rito, tutto è filato liscio: Djed sta bene, ha passato le visite, curiosamente nello stesso giorno in cui Anan Khalaili, respinto a Milano per problemi cardiaci, ha superato lo scoglio medico in Inghilterra e ha firmato per il Crystal Palace", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Nel pomeriggio Spence è passato nella sede di viale della Liberazione, dove ha incontrato il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio e, soprattutto, ha firmato il contratto da 3 milioni l’anno che lo lega alla nuova squadra fino al 2031. Una prima immersione nel mondo nerazzurro a cui non è seguito l’annuncio ufficiale, slittato di qualche ora solo per ragioni burocratiche. Spence passerà il Ferragosto in città, prima di ritornare a Londra per completare le pratiche sul permesso di lavoro, secondo i rapporti tra Regno Unito e Italia. Gli allenamenti col gruppo, invece, inizieranno la prossima settimana: dopo le comunicazioni di rito, Chivu lo aspetta per provarlo su entrambe le corsie e non solo sulla destra", precisa il quotidiano.