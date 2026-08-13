GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto in collegamento con Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del possibile passaggio dall'Inter alla Roma di Luis Henrique.

Getty Images

"Vedremo cosa succederà e chi arriverà: il sondaggio di qualche giorno fa per Luis Henrique mi dicono che è rimasto tale.

Getty Images

Poi magari dopo cambieranno le cifre e ci si dovrà accordare, ma per ora rimane un sondaggio più che una trattativa vera e propria. Poi io sono più team Cacciamani che team Luis Henrique".