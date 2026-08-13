A Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del possibile passaggio dall'Inter alla Roma di Luis Henrique
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
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Intervenuto in collegamento con Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del possibile passaggio dall'Inter alla Roma di Luis Henrique.
"Vedremo cosa succederà e chi arriverà: il sondaggio di qualche giorno fa per Luis Henrique mi dicono che è rimasto tale.
Poi magari dopo cambieranno le cifre e ci si dovrà accordare, ma per ora rimane un sondaggio più che una trattativa vera e propria. Poi io sono più team Cacciamani che team Luis Henrique".
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