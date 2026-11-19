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E' di queste ore la notizia, riferita dalla Gazzetta dello Sport, dell'interesse dell'Inter nei confronti del difensore della Lazio Oliver Provstgaard. La rosea aggiunge qualche dettaglio in più sui motivi che hanno spinto i nerazzurri a mettersi sulle tracce del danese classe 2003:

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"Il radar dell’Inter è arrivato fino al costruttore “occulto” di Gattuso. Il centrale difensivo da cui partono la maggior parte delle azioni offensive della Lazio. Il modus operandi è il seguente: quando Oliver Provstgaard ha la sfera tra i piedi, lì davanti si muovono a seconda dello schema".

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"Il danese è finito nel mirino per via della sua doppia funzione: costruire in modo “silenzioso” – Oliver non è un centrale alla John Stones, capace di farsi notare anche a centrocampo -, e sfruttare il mancino sia da braccetto sia da centrale puro. Questione di impatto: la Lazio imposta a tre, con Belahyane che arretra sulla linea dei difensori, e Provstgaard gioca quasi sempre sul centro sinistra. È il primo biancoceleste per passaggi nella trequarti offensiva (85) e primo per passaggi totali".