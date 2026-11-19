Ecco il curioso retroscena raccontato da Alfio Musmarra su Ausilio su YouTube
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In queste ore, in ottica Inter, è emerso il nome di Provstgaard, che si sta mettendo in luce con la maglia della Lazio.
A tal proposito, Alfio Musmarra ha raccontato questo retroscena su YouTube:
"Con Lotito non è mai facile trattare, tanto che, ora posso raccontarlo, quando si parlava di Lazio con il vecchio direttore sportivo non voleva quasi andare avanti nei discorsi, proprio perché trattare con Lotito diventa estenuante per tanti motivi".
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