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Luca Marchetti ha parlato su Skysport della possibilitÃ che Luis Henrique approdi alla Roma e il ragionamento che sta seguendo il club giallorosso rispetto all'arrivo del brasiliano. "La Roma cerca un vice Wesley e quel giocatore lÃ¬ la Roma cercherÃ di prenderlo in funzione del calciatore che prenderÃ in avanti. Per il discorso spesa. Se fai un investimento importante in avanti si puÃ² cercare un vice Wesley a cifra piÃ¹ contenuta".

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"Se invece riesci a portare a casa un giocatore con una spesa contenuta allora Luis Henrique Ã¨ un'opzione che costa tra i 25 e i 30 mln. Sappiamo che c'Ã¨ l'intesa con l'Inter e il giocatore ha aperto al trasferimento e puÃ² essere un jolly, utilizzato un piÃ¹ posizioni", ha spiegato il giornalista.

«Troppi 30 mln: per un panchinaro mi sembra tanto, una mia considerazioneÂ», ha detto a quel punto Vanessa Leonardi, conduttrice e giornalista di Skysport, riferendosi proprio al costo del cartellino del giocatore e alla trattativa che starebbero portando avanti i due club.

E Luca Marchetti ha risposton cosÃ¬: Â«Ma per la duttilitÃ che ha Ã¨ un giocatore che avrÃ spazio anche se rimane all'Inter. Magari non le farÃ tutte da titolare ma Ã¨ duttile e puÃ² avere spazio. Il dubbio che si porta dietro Ã¨ che non ha brillato la scorsa stagione ma comunque ha vinto il campionato con un numero di partite da titolareÂ»

(Fonte: SS24)