In quei folli 42 secondi è successo di tutto, ma la scena ha mostrato appieno la portata dei problemi che Andoni Iraola deve affrontare. Prima c'è stata la stretta di mano con Curtis Jones, che il centrocampista, perso nella sua furia, ha a malapena ricambiato. Non è stato un gesto eclatante, liquidare un nuovo allenatore in quel modo, ma quando Iraola ha attraversato il campo dello Yankee Stadium, dopo la vittoria per 1-0 del Liverpool Jones ha urlato e gli ha dato dei colpetti sul braccio. Dominik Szoboszlai ha risposto a tono, con le braccia così tese che era impossibile non notarlo. Poi è arrivato Kostas Tsimikas a gettare la fascia da capitano a terra, facendola atterrare ai piedi di Jones, mentre Giorgi Mamardashvili e Jeremie Frimpong osservavano la scena con imbarazzo.

Screen Telegraph

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Curtis Jones era visibilmente arrabbiato Jones al termine dell'ultima amichevole giocata contro il Wrexham giovedì e ha battibeccato con compagni e allenatore. Il Telegraph descrive così la scena e la definisce patetica. "È stata, nel vero senso della parola, una scena patetica. Non c'era alcuna autorità da parte di un uomo che la desiderava disperatamente (Szoboszlai), nessun rispetto da parte di un uomo a cui non si dovrebbe mai affidare una tale responsabilità (Tsimikas) e nessuna maturità da parte di un uomo la cui pazienza è evidentemente giunta al termine (Jones)", spiega il giornale inglese.

"Szoboszlai è ansioso di diventare il nuovo vice-capitano del Liverpool e, sebbene sia attratto dallo status che questo ruolo comporta, c'è molto di più di un titolo... Lasciare la fascia a Tsimikas è stata una scelta alquanto bizzarra (per usare un eufemismo) per guidare la squadra (...) e lanciare la fascia da capitano per la rabbia non è stata una mossa intelligente", sottolinea il giornale inglese.

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"Né, del resto, lo è stata la sceneggiata di Jones. Il momento e il luogo per sfogare le sue frustrazioni erano a porte chiuse, nello spogliatoio, ma l'esplosione in campo, il gesto plateale di indicarsi il braccio, è stata insensata e non ha fatto altro che dare munizioni ai critici. Visto il modo in cui si è conclusa l'ultima stagione del Liverpool, con la squadra che ha tagliato il traguardo zoppicando come un ciclista con le gomme sgonfie, era impossibile scrollarsi di dosso la sensazione che alcuni membri dello spogliatoio non si stessero impegnando al massimo e che l'interesse personale fosse in gioco", aggiunge lo stesso articolo.

"Iraola ha parlato di leadership e di come la intende lui, sottolineando che non è necessario un titolo di studio per essere considerati autorevoli. Ha parlato di standard, di essere un professionista di alto livello e di mantenere gli stessi livelli giorno dopo giorno. Jones, in generale, ha sempre dato il massimo, ma la sua frustrazione per non essere un titolare fisso – e il pensiero di un possibile trasferimento all'Inter – sta causando incertezza. I campioni d'Italia sono tornati per la terza volta", conclude il quotidiano inglese riferendosi quindi ad un'altra offerta del club nerazzurro per il centrocampista.

(Fonte: The Telegraph)