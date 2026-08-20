Curtis Jones è ormai virtualmente un giocatore dell’Inter. Dopo una trattativa portata avanti per giorni, è arrivato anche l’ultimo via libera del Liverpool e adesso manca davvero pochissimo per vedere il centrocampista inglese a Milano.

A fare il punto definitivo sull’operazione è stato Gianluca Di Marzio, che ha confermato lo scambio dei documenti tra i due club e ha svelato tutti i dettagli economici dell’affare.

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Di Marzio: «Documenti scambiati e firmati»

«È appena arrivata la risposta del Liverpool per Curtis Jones. Documenti scambiati e firmati, tutto confermato».

La trattativa, quindi, è chiusa. E rispetto alle cifre circolate nei giorni scorsi emerge un dettaglio importante: la parte fissa dell’operazione resta a 30 milioni di euro.

30 milioni più bonus difficili

Il Liverpool potrà arrivare a incassare qualcosa in più, ma soltanto attraverso bonus che Di Marzio definisce complicati da raggiungere:

«Operazione da 30 milioni più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita».

Il costo garantito per l’Inter è quindi di 30 milioni, con altri 5 legati al verificarsi di determinate condizioni. Ma non condizioni facili. Agli inglesi resterà inoltre il 10% su un’eventuale futura rivendita del giocatore.

Una struttura che permette all’Inter di contenere l’esborso immediato e al Liverpool di conservare la possibilità di incassare ancora in futuro.

Jones firmerà per cinque anni

È già definito anche l’accordo con il giocatore. Curtis Jones firmerà un contratto di cinque anni con uno stipendio ampiamente sostenibile per l'Inter.

Di Marzio ha confermato anche quest’ultimo dettaglio: «Il contratto sarà di cinque anni a 3,5 milioni netti».

L’inglese aveva da tempo dato la propria disponibilità al trasferimento e ha aspettato che Inter e Liverpool trovassero l’intesa definitiva.

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Pronto il viaggio a Milano

Ora resta soltanto da completare l’ultima parte dell’iter. Jones ha infatti ricevuto l’autorizzazione a partire:

«C’è l’autorizzazione a viaggiare domani (oggi ndr) a Milano».

Salvo imprevisti, quindi, il centrocampista raggiungerà l’Italia nelle prossime ore per visite mediche, firma e gli ultimi adempimenti prima dell’annuncio ufficiale. Dopo giorni di offerte, rilanci e attesa, l’Inter è finalmente arrivata al traguardo.