E' appena arrivata la risposta formale del Liverpool per Curtis Jones: documenti scambiati e firmati, il centrocampista inglese è dell'Inter

Marco Astori
ciccio valenti

VIDEO / "A volte bisogna intervenire personalmente": la gag di Ciccio Valenti sull'acquisto di Jones

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E' appena arrivata la risposta formale del Liverpool per Curtis Jones: documenti scambiati e firmati, il centrocampista inglese è dell'Inter.

Jones

Come riporta Sky Sport, domani viaggerà per raggiungere Milano: arriverà per 30 milioni più 5 di bonus difficili e il 10% della futura rivendita. Firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo netti. Questo l'accordo siglata poco fa tra club.

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