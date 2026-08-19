E' appena arrivata la risposta formale del Liverpool per Curtis Jones: documenti scambiati e firmati, il centrocampista inglese è dell'Inter
VIDEO / "A volte bisogna intervenire personalmente": la gag di Ciccio Valenti sull'acquisto di Jones
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E' appena arrivata la risposta formale del Liverpool per Curtis Jones: documenti scambiati e firmati, il centrocampista inglese è dell'Inter.
Come riporta Sky Sport, domani viaggerà per raggiungere Milano: arriverà per 30 milioni più 5 di bonus difficili e il 10% della futura rivendita. Firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni e mezzo netti. Questo l'accordo siglata poco fa tra club.
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