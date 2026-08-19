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In serata sono rimbalzate da Spagna e Argentina voci di un possibile assalto del Barcellona per il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Ecco cosa risulta in merito a Fabrizio Romano: "C'è da dire che il Barcellona ha alzato bandiera bianca su Alvarez: per quanto abbia fatto le sue dichiarazioni, dall'Atletico non c'è mai stata apertura. Per il Barcellona ci sono tanti nomi: quando pensi ad un attaccante importante è ovvio che viene in mente Lautaro.

Ma a stasera l'Inter non ha ricevuto alcuna offerta: conta su di lui nella maniera più assoluta e lui non ha mai dato segnali di insofferenza all'Inter, anzi. Ad oggi c'è il sereno tra le parti e non risulta una trattativa in piedi. Tutto nel mondo Inter porta a pensare che non ci sono nubi all'orizzonte: confermo il sereno e confermo la tranquillità dell'Inter.

La Juve sta lavorando su un nuovo terzino sinistro, vuole prenderlo entro la fine del mercato. Tante le domande su un possibile scambio tra Carlos Augusto e Nico Gonzalez: ad oggi non risulta una trattativa tra Inter e Juve. La Juve fa sapere di non volerlo dare in prestito, l'Inter su Carlos conta tanto perché Chivu lo vede sia quinto che terzo in difesa. L'Inter ci conta per due ruoli".