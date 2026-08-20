Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha raccontato i dettagli sull'operazione che ha portato Curtis Jones all'Inter. Il centrocampista sarà in giornata a Milano per visite mediche e firma. Ecco cosa dice Romano:

"Curtis Jones ha l'autorizzazione del Liverpool per viaggiare a Milano, visite mediche e firma sul contratto: operazione chiusa attorno alle 14.30 di mercoledì, una base intesa verbale e poi diventata formale con i documenti, non ci sono mai stati dubbi nonostante voci diverse nelle ultime 6-7 ore, l'Inter l'accordo con Curtis Jones ce l'ha dall'ora di pranzo, si aspettava lo scambio di documenti in serata e ora si procede con visite e firme sul contratto.

Le cifre di Curtis Jones all'Inter

"Le cifre definitive: non saranno 32 mln più 4, ribadisco le cifre che ho dato nel pomeriggio. 30 mln di euro fissi più 5 di bonus, pacchetto da 35, più una percentuale sulla futura rivendita al Liverpool, Jones firmerà per 3,5 mln netti a stagione"