Curtis Jones è destinato a restare al Liverpool dopo che l’ultimo tentativo dell’Inter, con offerta da 25 mln, è stato respinto

Curtis Jones è destinato a restare al Liverpool dopo che l’ultimo tentativo dell’Inter di avviare un’operazione da 20 milioni di sterline è stato respinto. Lo scrive oggi il Telegraph

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"Il centrocampista era già finito nel mirino dei campioni d’Italia durante la finestra di gennaio e il club nerazzurro è tornato alla carica all’inizio di questo mese. Jones ha ancora soltanto 12 mesi di contratto con il Liverpool e nella scorsa stagione aveva manifestato una certa frustrazione per il poco spazio avuto.

All’Inter è stato fatto sapere che il Liverpool valuta Jones 35 milioni di sterline. Una cifra ritenuta ferma per un giocatore che ha collezionato 228 presenze con il club in cui è cresciuto, vincendo sette trofei importanti, oltre ad aver raccolto sei presenze con la nazionale inglese.

Il Liverpool considera realistica la richiesta fatta all’Inter, anche alla luce del recente trasferimento di Jean Paul van Hecke al Tottenham per 52 milioni di sterline, nonostante anche lui fosse entrato nell’ultimo anno di contratto.

Quando però l’Inter è tornata a farsi avanti, indicando in 20 milioni di sterline il proprio tetto massimo, il Liverpool ha chiarito di non avere alcun interesse a trattare con il club italiano in questo momento. La sensazione è che Jones avrà le sue opportunità con il nuovo allenatore Andoni Iraola.

Esiste anche la possibilità che il Liverpool avvii più avanti una trattativa con Jones per il rinnovo del contratto, ma si tratta di un discorso rimandato alla seconda parte dell’anno. Il club non nutre alcuna preoccupazione sul fatto che il 25enne possa essere distratto dall’ingresso nell’ultima stagione del suo accordo.

Jones, autore dell’ultimo gol dell’era Arne Slot nell’1-1 contro il Brentford, risultato che ha garantito al Liverpool la qualificazione alla prossima Champions League, è stato impiegato sia da terzino destro sia a centrocampo. Il giocatore, però, ha sempre ribadito di volere maggiore continuità da titolare. Il centrocampista non sarà impegnato con la nazionale questa estate e avrà quindi subito l’occasione di mettersi in mostra agli occhi del nuovo tecnico quando il Liverpool volerà negli Stati Uniti per la tournée precampionato".