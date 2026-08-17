VIDEO / Inter, a che punto siamo con Curtis Jones? Ecco perché può liberare anche Luis Henrique

"Un tentativo verrà fatto prima della fine di questo mercato, ma l'Inter considera Curtis Jones come l'obiettivo principale a partire da gennaio 2027". Ekremer Konur, giornalista che collabora con varie testate inglesi tra cui The Sun e Caughtoffside ha spiegato che il centrocampista del Liverpool resta tra i nomi del mercato nerazzurro. Ma il club potrebbe pensare di accelerare a gennaio quando il giocatore sarà ormai libero di firmare con qualunque squadra lui voglia dato che il suo contratto è in scadenza a giugno 2027.

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🚨 #Liverpool Inter keep Curtis Jones as top target for January.



📌 Offers → Summer bids up to €30M / £26M rejected.



💰 Liverpool → Initially wanted €40M / now €35M acceptable.



📌 Inter → Have seen Jones as priority since May, will try again before window closes https://t.co/kGnZMzKPj9 pic.twitter.com/jnLER2V1SN — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 16, 2026

"L'Inter terrà tra i suoi obiettivi principali per gennaio il centrocampista. Il club inglese ha respinto tutte le offerte vicino ai trenta mln che sono arrivate per il giocatore. La richiesta iniziale era di 40 mln, ora sarebbero accettabili 35 mln. L'Inter tiene d'occhio il giocatore da maggio e farà un tentativo comunque fino alla fine del mercato", ha spiegato il giornalista.