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Luis Henrique continua a essere un obiettivo della Roma di Gasperini. I giallorossi, alla ricerca di un esterno di centrocampo che possa dare il cambio a Wesley e/o Molina (gli altri nomi sono Cacciamani e Udogie), stanno valutando anche il brasiliano dell'Inter, che, secondo il Messaggero, avrebbe dato la sua apertura al trasferimento. Si legge:

"Dopo Mora partirà l’assalto all’esterno di centrocampo. Il baby Lulli si è messo in mostra nelle amichevoli, ma non basta. Gasp si attende un nuovo innesto per migliorare le fasce, in particolare la sinistra ancora priva di giocatori di ruolo. Wesley ripartirà da quella parte ma è senza un’alternativa. Tre i nomi sul tavolo: Cacciamani, Udogie e Luis Henrique. Per il primo il Torino continua a tenere il muro alzato (...)".

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"L'operazione per l'altro azzurro può sbloccarsi in prestito con obbligo di riscatto, ma resiste anche la candidatura del brasiliano che può giocare sia a destra che a sinistra. L’apertura al trasferimento nella Capitale è arrivata, mentre manca ancora l’accordo con l’Inter che chiede 30 milioni. Nei prossimi giorni la scelta definitiva".

(Fonte: Messaggero)