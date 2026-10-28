Intervenuto a Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha parlato di un giovanissimo che milita nelle giovanili del Napoli e che per il giornalista sarà il nuovo Yamal. Il giovane, Mario Tambaro, è seguito anche dall'Inter. "Il Napoli sa di avere in casa, e dovrà cercare di metterlo sotto contratto essendo Under 14, il talento più importante e cristallino che avrà in futuro il calcio italiano. Stanno venendo tutti i top club europei, ma De Laurentiis lo sta blindando. Lo vogliono tutti, dalla Premier al Barcellona e Real Madrid. L'osserva la Juve e anche l'Inter".

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"De Laurentiis, con la proporzione del calcio italiano, sa di avere il nuovo Yamal. E sarà il futuro del Napoli e della Nazionale. E Allegri è l'uomo giusto per farlo emergere anche con Manna, che faceva questo alla Juventus. Lui trovava i talenti e Allegri li faceva emergere".

(Tuttonapoli.net)