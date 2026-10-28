Nonostante una prestazione sottotono e grande sofferenza, l'Inter vince anche a Venezia e aggancia la Lazio in testa alla classifica
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Nonostante una prestazione sottotono e grande sofferenza, l'Inter vince anche a Venezia e aggancia la Lazio in testa alla classifica. Queste le parole di Marcus Thuram a Sky Sport:
"E' stato importante restare in partita per poi segnare due gol e portarci a casa tre punti importanti. Io stanco? Facciamo il massimo tutti per l'Inter ed è quello che facciamo. Derby? Vogliamo vincere, come tutte le altre partite di campionato e faremo il massimo".
(Fonte: Sky Sport)
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