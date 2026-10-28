GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

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Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così prima della partita contro il Venezia: "Le scelte di formazione? Non c'entra nulla il derby, non c'è niente di nuovo: si gioca ogni tre giorni ed è giusto che si facciano rotazioni. Poi manca anche Lautaro: domenica ha messo pure Lavelli che è una sua convinzione.

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Non trovo niente di sorprendente, neanche che giochi Stankovic e che ribalti il centrocampo. Poi se le cose vanno bene sei stato bravo, altrimenti poi devi spiegare". Poi si interrompe: "Stavo guardando la nuova divisa dell'Inter con cui sono arrivati allo stadio. Non mi piace? Assolutamente no: non c'entra nulla con l'Inter".