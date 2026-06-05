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Di Marzio: “Fenerbahce, Safi fa sapere di parlare con Calhanoglu: Inter non sa nulla e…”

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Ricominciano le insistenti voci dalla Turchia sul futuro di Hakan Calhanoglu: stavolta non dal Galatasaray ma dall'altra sponda, dal Fenerbahce
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Ricominciano le insistenti voci dalla Turchia sul futuro di Hakan Calhanoglu: stavolta non dal Galatasaray ma dall'altra sponda, dal Fenerbahce.

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Getty Images

Come riferisce Gianluca Di Marzio, "il candidato presidente del Fenerbahce ha fatto sapere di star parlando con Calhanoglu ma l'Inter non sa nulla ed è convinta che resterà".

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