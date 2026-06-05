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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Fenerbahce, Safi fa sapere di parlare con Calhanoglu: Inter non sa nulla e…”
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Di Marzio: “Fenerbahce, Safi fa sapere di parlare con Calhanoglu: Inter non sa nulla e…”
Ricominciano le insistenti voci dalla Turchia sul futuro di Hakan Calhanoglu: stavolta non dal Galatasaray ma dall'altra sponda, dal Fenerbahce
Ricominciano le insistenti voci dalla Turchia sul futuro di Hakan Calhanoglu: stavolta non dal Galatasaray ma dall'altra sponda, dal Fenerbahce.
Come riferisce Gianluca Di Marzio, "il candidato presidente del Fenerbahce ha fatto sapere di star parlando con Calhanoglu ma l'Inter non sa nulla ed è convinta che resterà".
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