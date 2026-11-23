Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter sta monitorando con grandissimo interesse Gustavo Varela: anche questa sera il direttore sportivo Dario Baccin e il suo vice Simone Lo Schiavo erano presenti sulle tribune dello stadio Brianteo di Monza per osservare da vicino l'attaccante portoghese, che si è messo ulteriormente in luce con una pregevolissima doppietta.

Getty Images

Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, ha ribadito la posizione del club nerazzurro: "Oggi c'era ancora una volta il direttore sportivo dell'Inter, Dario Baccin. Quarta volta che lo va a vedere dal vivo: ripeto, non sarà una possibile operazione per l'Inter a gennaio, ma per giugno l'Inter può essere davvero un'opzione molto concreta".