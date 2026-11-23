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Dopo essere stato a lungo corteggiato dall'Inter nel corso dell'estate, Marco Palestra ha ceduto alle lusinghe del Chelsea, che ha messo sul tavolo tutta la sua forza economica per convincere sia il giocatore che l'Atalanta. Un trasferimento che ha fatto molto rumore, sia per le cifre dell'operazione che per l'aspetto tecnico, con uno dei migliori talenti emergenti del calcio italiano che spiccava il volo verso il campionato più ricco e competitivo del mondo.

Impatto negativo

Il bilancio dopo quasi 5 mesi trascorsi a Londra, tuttavia, è decisamente deludente: infortuni (esordio ufficiale slittato a ottobre), poco spazio (202 minuti giocati in 6 presenze, di cui solo 2 da titolare), equivoci tattici (spesso schierato a sinistra) e un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative. Tanto che ora cominciano già a circolare le prime voci di un addio addirittura nel corso del mercato di gennaio: in Inghilterra si parla di alcune squadre di Serie A interessate, con Xabi Alonso disposto a lasciarlo partire pur di mettere le mani su rinforzi considerati prioritari, a cominciare da Kounde.

Che posizione avrebbe l'Inter?

E l'Inter? Dopo aver inseguito Palestra per mesi, i nerazzurri sono stati costretti a cambiare obiettivo, finendo per puntare su Spence. L'esterno inglese è partito a rilento, complici alcuni problemi fisici accusati nel post Mondiale, ma è ora tornato a pieno regime, diventando la prima scelta di Chivu per la fascia destra. Oltretutto, l'investimento da 35 milioni di euro chiarisce quanto il club di viale della Liberazione punti sull'ex Tottenham, motivo per cui sarebbe difficile - se non impossibile - pensare a un ritorno di fiamma per Palestra. Tuttavia, è anche vero che con il Chelsea i rapporti sono ottimi: basti vedere come sia stata gestita in passato l'operazione Lukaku, tornato a Milano in prestito solamente un anno dopo essere stato ceduto a peso d'oro. Senza dimenticare l'addio di Piero Ausilio, ex direttore sportivo nerazzurro, che in estate aveva tagliato i ponti con Alessandro Lucci (agente di Palestra) dopo il dietrofront nella trattativa per il suo assistito.