Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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9 gol nelle prime 10 partite in Serie A, 11 in 11 presenze stagionali contando anche la Coppa Italia: Gustavo Varela è la grande rivelazione del calcio italiano. Scovato in estate dal Monza, in pochi mesi ha già visto aumentare in maniera esponenziale la sua valutazione, e su di lui si registrano gli interessi di numerose big, italiane ed estere.

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Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, ha fatto il punto sul centravanti portoghese: "Il Monza lo ha pagato 3,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus, e già ora parliamo di 25-30 milioni come valutazione. Se qualcuno si presenterà con un'offerta di questo tipo, è chiaro che il Monza stesso non potrà dire di no. Le squadre italiane interessate sono Inter, Juventus e Napoli. L'Inter non ha bisogno di una punta oggi, magari di più a giugno; Juventus e Napoli sì, ma devono fare i conti con il fair play finanziario, quindi bisognerà capire se arriveranno con un'offerta convincente".