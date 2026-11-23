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Nell'ultima puntata di Numer1 Podcast, Giuseppe Cruciani si è espresso sul rigore concesso contro l'Inter nel finale della partita di Bergamo contro l'Atalanta. Queste le sue considerazioni:

Getty Images

"Mi rivolgo a Orsato: ma un difensore, come diavolo deve saltare? Non si può trasformare in una mummia. Cambiamo le regole. Quello di Bastoni non può essere rigore. E' un rigore farlocco, fake. Non è per quello che l'Inter ha pareggiato a Bergamo, ma questi rigori non fanno parte del calcio. Questa regola fa schifo. Io non sono interista ma quel rigore non c'è. A me fa orrore. Dare quel rigore lì è andare contro lo spirito del calcio. Se da dietro un attaccante colpisce la palla che poi va a colpire il tuo braccio largo quando sei di spalle, quello non può essere rigore".

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"Dire ogni volta che l'Inter è presuntuosa o che sbaglia l'approccio lascia il tempo che trova. Oggi tanti fenomeni dicono che Chivu ha sbagliato i cambi, ma se l'Inter avesse vinto 4-3 avrebbero detto che aveva azzeccato i cambi e risparmiato energie per la Champions. Vi dico che la Roma è strafavorita e questa mia tesi ha trovato conferma. Lazio? Sarebbe fantastico ma sono realistico e non credo possa accadere. Il Milan? Dipende anche da quello che farà Cardinale. Io resto dell'idea che la Roma sia favorita per lo scudetto al 60% e il pareggio dell'Inter, a cui do il 40%, me lo conferma. Non do alcuna possibilità al Milan. La Roma è un rullo compressore: davanti ha un fenomeno".

"Quello che è successo a Bergamo smentisce tutti quei cazzoni che sostengono che tutti sarebbero dei burattini nelle mani di Marotta. E' una cazzata spaventosa. La mancata espulsione di Zappacosta e il rigore concesso all'Atalanta smentisce queste voci".