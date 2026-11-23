Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

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Non è passata inosservata la presenza allo stadio Brianteo di Dario Baccin, direttore sportivo dell'Inter, e del suo vice Simone Lo Schiavo. I due dirigenti nerazzurri si sono accomodati in tribuna per assistere a Monza-Fiorentina, ed è facile pensare che la loro sia un'occasione per osservare da vicino alcuni giovani che si sono messi particolarmente in mostra in questa prima parte di stagione. Su tutti, Gustavo Varela: l'attaccante portoghese ha già segnato 9 gol in Serie A, più altri due in Coppa Italia, guadagnando la convocazione da parte della Nazionale portoghese e finendo sul taccuino di numerose big, italiane ed estere.

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Ma non è il solo: tra le fila dei brianzoli c'è un altro talento che sta facendo parlare di sè. Parliamo di Jay Robinson, attaccante classe 2007 arrivato in estate in prestito dal Southampton. Un profilo che piace particolarmente ai vertici dell'Inter, come già anticipato mesi fa da Fcinter1908.