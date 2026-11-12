Tanti i profili valutati dall'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima stagione
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Tanti i profili valutati dall'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima stagione.
Fra i nomi nel mirino dei nerazzurri, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche Chris Richards, in scadenza di contratto con il Crystal Palace:
"Stesse caratteristiche di Jeltsch, ma maggiore esperienza, per Chris Richards del Crystal Palace. Il ventiseienne statunitense, titolarissimo nella squadra di Londra, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno".
(Fonte: Tuttosport)
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