Tanti i profili valutati dall'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima stagione

Marco Macca
Screenshot 2026-11-11 alle 19.25.41

VIDEO FCIN1908 / Mancini scherza: "Raffreddore alla Francia? Se viene a Olise stanotte..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tanti i profili valutati dall'Inter per rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu in vista della prossima stagione.

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Conference League 2025/26 Semi-Final First Leg
Getty Images

Fra i nomi nel mirino dei nerazzurri, secondo Tuttosport, ci sarebbe anche Chris Richards, in scadenza di contratto con il Crystal Palace:

Chris Richards
Getty Images

"Stesse caratteristiche di Jeltsch, ma maggiore esperienza, per Chris Richards del Crystal Palace. Il ventiseienne statunitense, titolarissimo nella squadra di Londra, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno".

(Fonte: Tuttosport)

richards

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti