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Marco Materazzi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di alcuni temi d'attualità oltre che di Italia-Francia con il suo più grande nemico Zinedine Zidane sulla panchina dei transalpini. Queste alcune delle sue considerazioni.

Ha vinto tanto col Real e poi non ha più allenato.«Secondo me aspettava la Francia, perché sapeva e sa quanto sia forte: l’unica a poter mettere in difficoltà la Spagna. Non so se sia la più forte del mondo, ma è la più “ricca”: Zidane ha tre squadre, si sarebbe potuto concedere il lusso di tenere in panchina il giocatore più forte della Serie A, Thuram».

Oggi il più forte perché Lautaro è infortunato?«Il più forte perché sta dimostrando di esserlo. Punto. Stavolta Zidane non poteva non convocarlo: doveva mettersi una benda sugli occhi... Peccato che Marcus si sia dovuto fermare: lui contro Pio sarebbe stata una bella sfida a San Siro».

Quanto è più forte questa Francia dell’Italia?«Basterebbe fare dei nomi: Barcola, Doué, Olise, Rabiot... Ma in più, rispetto all’Italia in rifondazione di oggi, ha anche l’esperienza di squadra che gioca da tanto tempo insieme».

Pio Esposito ha già le spalle larghe per essere il centravanti titolare della Nazionale?«Sta dimostrando di saperci fare e segnando tanto, pure in Nazionale. Basta sapere che anche con la maglia azzurra avrà alti e bassi, come nell’Inter».

Con Zidane c’è anche Diouf: esterno o mezzala?«Per me è più un esterno, mi piace come salta l’uomo, ma a Zidane è meglio che dica che si sente mezzala: scalzare uno come Olise mi pare dura».

La facciamo parlare di un milanista: Cisse.«Non ho ancora capito il suo ruolo, perché è così forte che può stare in tutte le posizioni dell’attacco - esterno a sinistra, a destra, falso nove - e anche a centrocampo, da mezzala. Fa tutto, e tutto bene».