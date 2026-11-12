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Cambio di rotta. Oaktree ha preso una decisione importante, che ora dovrà essere resa nota ai calciatori in procinto di rinnovo con l'Inter e che dovrà essere "digerita", come scrive il Corriere dello Sport. Si legge:

"Il piano dell’Inter, dunque, è quello di inserire nei contratti una serie di bonus collegati a titoli e trofei, ma anche ai passaggi intermedi che garantiscono premi per il club. In questo modo, i giocatori, da un lato, possono vedere dilatare sensibilmente i propri emolumenti e, dall’altro, vengono maggiormente responsabilizzati. E la società, di conseguenza, riesce a cautelarsi anche in caso di annata negativa. Il concetto, evidentemente, deve essere digerito dai diretti interessati. E non è così automatico. Ma è un approccio che vale in particolare per i giocatori che vanno per, o hanno già superato, la trentina: ad esempio Calhanoglu".

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"Vuoi guadagnare ancora tanto? Va bene, ti accontentiamo, però, solo a patto che l’Inter vinca. Nel caso del turco, comunque, si può già immaginare che ci saranno anche alcuni bonus legati al suo rendimento: nello specifico alle presenze (della sua fragilità nelle ultime stagioni non si può non tenere conto), agli assist e ai gol. Insomma, ogni giocatore può essere artefice del proprio destino, inteso come guadagno. L’Inter è agevolata in tale percorso dal fatto che, in questi anni, è stata la squadra più vincente in Italia e che la prospettiva è quella di continuare a lottare per conquistare titoli. Basterà? E’ chiaro che, pur impostando in questo modo le trattative per i rinnovi, nulla vieta che ci si possa venire incontro, trovando una sintesi per le rispettive esigenze. A breve, con tutti questi fronti aperti, si attendono novità".

(Fonte: Corriere dello Sport)