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Dopo un inizio senza praticamente lasciare tracce, Djed Spence è letteralmente esploso. Il Corriere dello Sport parla del grande momento del laterale inglese, vero uomo in più dell'Inter in quest'ultimo periodo:

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"Il motore di Djed Spence è schizzato da zero a cento in un battito di ciglia. L’inglese si è imposto con arroganza sulla corsia destra dell’Inter, portando Chivu almeno nell’ultimo scorcio di stagione a interrompere il lavoro iniziato mesi fa per plasmare Diouf nell’alternativa a destra che gli è mancata a lungo lo scorso anno e che ha inseguito per l’intero mercato, fino all’arrivo dell’ex Tottenham".

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"Se stasera Tuchel, che lo ha puntualmente convocato per gli impegni dell’Inghilterra, dovrà fare a meno di lui è proprio perché Spence si è rivelato da subito importante per l’Inter e, uscito dal tunnel della lunga assenza, ha accumulato molti minuti in un breve scorcio. Lo testimoniano anche i tre assist serviti nelle tre gare da titolare disputate tra Serie A e Champions League".

(Fonte: Corriere dello Sport)