La sosta per le Nazionali sposta inevitabilmente i riflettori sui giocatori infortunati in casa Inter. E a guardare il reparto degli attaccanti è inevitabile provare un minimo di preoccupazione. Come raccolto da FCINTER1908, non è ancora certa la data di rientro in gruppo per Lautaro Martinez. Il Capitano dell'Inter lavora e scalpita, soprattutto alla luce dei due recenti stop registrati nello stesso reparto. Marcus Thuram, rientrato dalla Nazionale francese per un affaticamento, sta lavorando a parte. Cristian Chivu spera di riaverlo in gruppo settimana prossima, senza poter prevedere ancora una data precisa. Per Bonny e Stankovic la tempistica del rientro è simile e si attesta intorno al mese già anticipato. Novità invece per Luis Henrique: oggi il brasiliano è rientrato in gruppo.